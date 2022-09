Liga 2022/2023, ok il Valencia di Gattuso: 2-0 al Vallecano (Di sabato 17 settembre 2022) Vince e convince il Valencia di Gennaro Gattuso. Al Mestalla è arrivata la vittoria per 2-0 sul Celta Vigo grazie ai gol dell’altro ex rossonero Castillejo (37?) e Marcos Andre (82?). A facilitare il compito di Gattuso il rosso diretto estratto al 60? a Cervi. Per il tecnico argentino Coudet il compito di gestire l’ultima mezz’ora in inferiorità numerica non si rivela semplice. E all’82’ il Valencia chiude i conti e si porta a quota nove punti in classifica dopo la sconfitta con il Vallecano. Dopo la sosta il match con l’Espanyol. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 17 settembre 2022) Vince e convince ildi Gennaro. Al Mestalla è arrivata la vittoria per 2-0 sul Celta Vigo grazie ai gol dell’altro ex rossonero Castillejo (37?) e Marcos Andre (82?). A facilitare il compito diil rosso diretto estratto al 60? a Cervi. Per il tecnico argentino Coudet il compito di gestire l’ultima mezz’ora in inferiorità numerica non si rivela semplice. E all’82’ ilchiude i conti e si porta a quota nove punti in classifica dopo la sconfitta con il. Dopo la sosta il match con l’Espanyol. SportFace.

