Libia, Afghanistan, Nagorno: la Russia sotto pressione fuori dall’Ucraina (Di sabato 17 settembre 2022) L’esplosione davanti l’ambasciata a Kabul di inizio settembre ha rappresentato un segnale molto potente. Quanto accaduto davanti la sede diplomatica russa nella capitale afghana, a prescindere dalle ricostruzioni e dalle interpretazioni, ha messo in chiara una cosa: gli obiettivi di Mosca all’estero sono più vulnerabili. Specie adesso che la guerra in Ucraina sta subendo pieghe InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 17 settembre 2022) L’esplosione davanti l’ambasciata a Kabul di inizio settembre ha rappresentato un segnale molto potente. Quanto accaduto davanti la sede diplomatica russa nella capitale afghana, a prescindere dalle ricostruzioni e dalle interpretazioni, ha messo in chiara una cosa: gli obiettivi di Mosca all’estero sono più vulnerabili. Specie adesso che la guerra in Ucraina sta subendo pieghe InsideOver.

