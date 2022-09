Letta si copre di ridicolo: Speranza è fra le nostre risorse migliori, pensiamo ha come ha gestito il Covid… (Di sabato 17 settembre 2022) Disperazione, scollamento alla realtà o, forse, tutt’e due. Impegnato in un comizio elettorale a Reggio Calabria, Enrico Letta ha sostenuto che «Roberto Speranza è una delle risorse più importanti della nostra campagna, basta pensare all’abnegazione che ha avuto nella gestione del Covid e confrontarla con l’ambiguità che tutt’ora ha la destra». Letta: «Speranza è una delle nostre risorse più importanti» «Quando accettai di tornare e fare il segretario dissi che non era possibile che io e Roberto Speranza fossimo in partiti diversi. Ho preso l’impegno di costruire un percorso comune e oggi siamo qui insieme con Speranza e Bersani ed è la cosa più bella», ha poi aggiunto il segretario dem, secondo il quale «la rimonta è cominciata e ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 17 settembre 2022) Disperazione, scollamento alla realtà o, forse, tutt’e due. Impegnato in un comizio elettorale a Reggio Calabria, Enricoha sostenuto che «Robertoè una dellepiù importanti della nostra campagna, basta pensare all’abnegazione che ha avuto nella gestione del Covid e confrontarla con l’ambiguità che tutt’ora ha la destra».: «è una dellepiù importanti» «Quando accettai di tornare e fare il segretario dissi che non era possibile che io e Robertofossimo in partiti diversi. Ho preso l’impegno di costruire un percorso comune e oggi siamo qui insieme cone Bersani ed è la cosa più bella», ha poi aggiunto il segretario dem, secondo il quale «la rimonta è cominciata e ...

freedomsempre68 : IL VOLTAGABBANA che si copre per i fatti di Bergamo dietro un segreto militare RICORDATE PER CHI NON VOTARE! - CarloF0554ti : @stebaraz Significativa anche la scelta delle foto: Letta e Meloni in versione 'foto professionale', con luce giust… -