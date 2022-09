Leao, la reazione social alla rovesciata di Mazzocchi (Di sabato 17 settembre 2022) Nell’anticipo di ieri sera Mazzocchi si è reso protagonista di un fallo molto simile a quello che è costato l’espulsione a Leao, ma senza prendere il giallo: la reazione del rossonero Durante l’anticipo di ieri sera tra Salernitana e Lecce Mazzocchi, calciatore dei campani, ha tentato una rovesciata, colpendo però l’avversario. Un contatto che ricorda molto quello costato il secondo giallo a Rafael Leao durante Sampdoria Milan, ma a differenza del portoghese, per Mazzocchi non c’è stato il giallo. ? https://t.co/fmdcCbkWTg— Rafael Leão (@RafaeLeao7) September 16, 2022 Su Twitter il giocatore rossonero ha pubblicato il video del contatto, commentando solo con l’emoji dei due occhi che osservano. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 settembre 2022) Nell’anticipo di ieri serasi è reso protagonista di un fallo molto simile a quello che è costato l’espulsione a, ma senza prendere il giallo: ladel rossonero Durante l’anticipo di ieri sera tra Salernitana e Lecce, calciatore dei campani, ha tentato una, colpendo però l’avversario. Un contatto che ricorda molto quello costato il secondo giallo a Rafaeldurante Sampdoria Milan, ma a differenza del portoghese, pernon c’è stato il giallo. ? https://t.co/fmdcCbkWTg— Rafael Leão (@Rafae7) September 16, 2022 Su Twitter il giocatore rossonero ha pubblicato il video del contatto, commentando solo con l’emoji dei due occhi che osservano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

