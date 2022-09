Le vere ingerenze sulle elezioni? Quelle degli Usa di Biden (Di sabato 17 settembre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/09/As-Np-1-9.mp4 Il Dipartimento di Stato americano – fanno sapere fonti autorevoli – ha fatto pervenire a chi di dovere le sue desiderate per il futuro governo italiano. Tutto normale? A me questa storia delle ingerenze sulla politica italiana da parte di Stati esteri fa un po’ ridere. Non perché non sia vero o non sia grave o non sia pericoloso, ma perché è la normalità assoluta. Da che mondo è mondo, tutti gli Stati ingeriscono su tutti gli altri Stati, tanto è vero che ogni Stato ha un servizio segreto interno per dare la caccia alle ingerenze e uno estero per andare ingerire. Li abbiamo anche noi, ovviamente, dicono che non siano poi così male; o meglio, che una volta non erano poi così male. E se la cosa non appare e per due semplici motivi: il primo è che sono appunto ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 17 settembre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/09/As-Np-1-9.mp4 Il Dipartimento di Stato americano – fanno sapere fonti autorevoli – ha fatto pervenire a chi di dole sue desiderate per il futuro governo italiano. Tutto normale? A me questa storia dellesulla politica italiana da parte di Stati esteri fa un po’ ridere. Non perché non sia vero o non sia grave o non sia pericoloso, ma perché è la normalità assoluta. Da che mondo è mondo, tutti gli Stati ingeriscono su tutti gli altri Stati, tanto è vero che ogni Stato ha un servizio segreto interno per dare la caccia allee uno estero per andare ingerire. Li abbiamo anche noi, ovviamente, dicono che non siano poi così male; o meglio, che una volta non erano poi così male. E se la cosa non appare e per due semplici motivi: il primo è che sono appunto ...

