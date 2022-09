Le tante e tragiche vicende “anni Settanta”

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 17 settembre 2022) In questo suo gran bel libro, “Generazione” (Einaudi, 2022) che come sottotitolo ha “Storia del decennio più lungo del secolo breve 1966-1982”, Miguel Gotor racconta che nel 1968 furono ben ventisette gli atenei italiani occupati dagli studenti. Gotor scrive esattissimamente così: “Le occupazioni, all’insegna della parola d’ordine ‘Potere studentesco’, si trasformarono per migliaia di ragazzi e ragazze, molti dei quali dormivano per la prima volta fuori di casa ribellandosi all’autorità dei genitori, in un’irripetibile esperienza di socializzazione e di educazione sentimentale”. Nel gennaio 1968 uno degli atenei occupati era quello della città siciliana dove sono nato, Catania. In quel momento io insegnavo Italiano in un liceo francese, e dunque sogguardavo con invidia quanto stavano facendo i miei compagni di generazione. L’occupazione dell’università di ...