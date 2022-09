"Le minacce di Conte? Se domani...". Renzi, la bomba in diretta tv: perché ha chiamato la Lamorgese (Di sabato 17 settembre 2022) Matteo Renzi è stato ospite nello studio di In Onda, la trasmissione di La7 condotta da David Parenzo e Concita De Gregorio. Ovviamente il principale tema di discussione è stato lo scontro con Giuseppe Conte, dal quale Renzi si è sentito minacciato per quell'invito a presentarsi “senza scorta” a parlare con chi prende il reddito di cittadinanza. “Ho ricevuto decine di minacce di morte - ha rivelato il leader di Italia Viva - di persone che dicono ‘ci vediamo a Palermo', perché domani sono lì. Ho chiamato la ministra Luciana Lamorgese perché se mi dovesse succedere qualcosa in piazza considero mandante Giuseppe Conte. È un ex presidente del Consiglio, io non ho mai sentito Berlusconi dire una cosa del genere a ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Matteoè stato ospite nello studio di In Onda, la trasmissione di La7 condotta da David Parenzo e Concita De Gregorio. Ovviamente il principale tema di discussione è stato lo scontro con Giuseppe, dal qualesi è sentito minacciato per quell'invito a presentarsi “senza scorta” a parlare con chi prende il reddito di cittadinanza. “Ho ricevuto decine didi morte - ha rivelato il leader di Italia Viva - di persone che dicono ‘ci vediamo a Palermo',sono lì. Hola ministra Lucianase mi dovesse succedere qualcosa in piazza considero mandante Giuseppe. È un ex presidente del Consiglio, io non ho mai sentito Berlusconi dire una cosa del genere a ...

matteorenzi : Giuseppe Conte ha detto che io devo parlare di reddito di cittadinanza “senza scorta” istigando alla violenza fisic… - davidefaraone : Rdc, Conte da Agrigento: “Renzi venga senza scorta a dire che non serve”. Sono minacce in perfetto stile mafioso ch… - eia58 : RT @chipswilliams1: Ho decine di messaggi con minacce di morte per la mia visita domani a Palermo. Se dovesse succedermi qualcosa considere… - miciogi : RT @matteorenzi: Giuseppe Conte ha detto che io devo parlare di reddito di cittadinanza “senza scorta” istigando alla violenza fisica contr… - MIMoMA22 : RT @BenedettaFrucci: Le minacce di Conte a Renzi sono gravissime: si tratta di istigazione alla violenza. Sempre al tuo fianco, Matteo. Con… -