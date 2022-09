Le mascherine non usate? Gli studenti le riciclano per fare abiti! (Di sabato 17 settembre 2022) Accade anche questo a scuola. Gli studenti di un istituto comprensivo della Campania hanno deciso di utilizzare le mascherine, altrimenti destinate alla spazzatura, per realizzare degli abiti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 17 settembre 2022) Accade anche questo a scuola. Glidi un istituto comprensivo della Campania hanno deciso di utilizzare le, altrimenti destinate alla spazzatura, per realizzare degli abiti. L'articolo .

