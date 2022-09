Le immagini satellitari che accusano Mosca, la fossa comune di Izjum scavata sotto l’occupazione russa: com’era il bosco prima e dopo la ritirata – Le foto (Di sabato 17 settembre 2022) «Quando le forze russe si sono recentemente ritirate dalla regione ucraina di Kharkiv, il governo e i media ucraini hanno riferito della scoperta di una fossa comune vicino alla città di Izjum. Queste sono immagini satellitari del cimitero di Pishchansky o ‘cimitero della foresta’ di marzo 2022 e agosto 2022». Queste le parole che accompagnano le foto pubblicate su Twitter dalla società di tecnologia spaziale americana Maxar Technologies. Le due foto indicano il luogo in cui è stata ritrovata dopo la ritirata dell’esercito russo una grande fossa comune con centinaia di cadaveri, realizzata proprio durante l’occupazione delle truppe di Mosca. Secondo le prime stime ... Leggi su open.online (Di sabato 17 settembre 2022) «Quando le forze russe si sono recentemente ritirate dalla regione ucraina di Kharkiv, il governo e i media ucraini hanno riferito della scoperta di unavicino alla città di. Queste sonodel cimitero di Pishchansky o ‘cimitero della foresta’ di marzo 2022 e agosto 2022». Queste le parole che accompagnano lepubblicate su Twitter dalla società di tecnologia spaziale americana Maxar Technologies. Le dueindicano il luogo in cui è stata ritrovataladell’esercito russo una grandecon centinaia di cadaveri, realizzata proprio durantedelle truppe di. Secondo le prime stime ...

