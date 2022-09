Le facce nuove di Milan-Napoli (Di sabato 17 settembre 2022) La stagione dell’amore viene e va. L’ultima partita di serie A dell’ultimo weekend estivo mette a confronto due specie diverse d’innamoramento. Leggi su ilfoglio (Di sabato 17 settembre 2022) La stagione dell’amore viene e va. L’ultima partita di serie A dell’ultimo weekend estivo mette a confronto due specie diverse d’innamoramento.

fritzZzz_ : @Atena_101 @Fiammailmionome @matteosalvinimi Gli ultimi 20 anni? Mo basta veramente, abbiamo bisogno di nuove facce, nuove idee, ... - Lucacenti3 : @LuisaBergoglio @Fiammailmionome @fritzZzz_ Si ti do ragione..ma a me puzzava già ai tempi,ci ho visto lungo!??Adess… - Dave_Trebbi : Quarta finale in un torneo continentale per coach Scariolo con una Spagna completamente rinnovata tra facce nuove e… - StefanoRod86 : Dimostrazione del perchè l'ACB sia il migliore campionato in Europa. Tante facce nuove che hanno tenuto il campo, f… - MF_mcl : A me sembra che il buon Sergio Scariolo stia mettendo il cazzo in testa a tutti gli allenatori in questi Europei. S… -