Le donne dell’agente 007 | le bond girl che hanno segnato un’epoca

Leggi su lifeandpeople

(Di sabato 17 settembre 2022) Life&People.itbellissime capaci di far perdere la testa a James, il mitico personaggio creato nel 1953 dallo scrittore britannico Ian Fleming. Lesono entrate nella storia del cinema e alcune di lorodavvero lasciato il segno trasformando completamente il personaggio. Daingenue relegate al ruolo di comparse per essere presto dimenticate, negli anni, sono diventate vere e proprie coprotagoniste, coraggiose alleate o avversariesegreto 007. Tra le più memorabili della storia del cinema ci sono anche due attrici italiane. Leitaliane Daniela Bianchi, Tatiana Romanova in Dalla Russia con amore del 1963. E’ la prima italiana scelta per quel ruolo. E’ una spia russa, una ...