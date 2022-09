Le disperate ricerche dei tre dispersi dopo l' alluvione nelle Marche 

Leggi su agi

(Di sabato 17 settembre 2022) AGI - Proseguono ledei treil nubifragio di giovedì nella provincia di Ancona, due nella zona di Barbara, il terzo in quella di Fabriano. Sono 250 i vigili del fuoco al lavoro nell'area colpita, con interventi di messa in sicurezza e di assistenza alla popolazione. Operazione nella notte dei vigili del fuoco dei nuclei speleo a Senigallia per liberare le arcate del ponte della ferrovia da grossi tronchi di albero che ostacolavano il deflusso del fiume Misa nei pressi della foce. MALTEMPOMarche, dove in alcune zone, in poche ore sono caduti oltre 400mm di pioggia, l'equivalente che cade normalmente nell'arco di 7 mesi. Nel video la situazione tra Cantiano e Sassoferrato i comuni più colpiti dalle fortissime precipitazioni. #...