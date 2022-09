Lazio, si sente l’assenza di una figura come Peruzzi | Serie A (Di sabato 17 settembre 2022) 2022-09-17 12:53:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: È in questo momenti che il vuoto lasciato da Peruzzi si avverte di più. L’edizione odierna de Il Tempo, analizzando il momento in casa Lazio, evidenzia quanto sarebbe importante avere una figura carismatica di riferimento, che faccia da raccordo tra società, staff e squadra. L’addio con l’ex portiere è stato improvviso e non senza acredine. Ma il suo apporto come club manager durante l’era Inzaghi ha permesso di mediare e risolvere diverse situazioni delicate, nei rapporti all’interno dello spogliatoio. Al suo posto non è stato messo nessuno e, secondo il quotidiano, è anche per questo che si sono viste esternazioni sopra le righe da parte del tecnico e di alcuni giocatori sia l’anno scorso sia in questo avvio di ... Leggi su justcalcio (Di sabato 17 settembre 2022) 2022-09-17 12:53:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: È in questo momenti che il vuoto lasciato dasi avverte di più. L’edizione odierna de Il Tempo, analizzando il momento in casa, evidenzia quanto sarebbe importante avere unacarismatica di riferimento, che faccia da raccordo tra società, staff e squadra. L’addio con l’ex portiere è stato improvviso e non senza acredine. Ma il suo apportoclub manager durante l’era Inzaghi ha permesso di mediare e risolvere diverse situazioni delicate, nei rapporti all’interno dello spogliatoio. Al suo posto non è stato messo nessuno e, secondo il quotidiano, è anche per questo che si sono viste esternazioni sopra le righe da parte del tecnico e di alcuni giocatori sia l’anno scorso sia in questo avvio di ...

