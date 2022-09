L'avanzata della nuova destra in Europa (Di sabato 17 settembre 2022) Se le elezioni europee si dovessero tenere domani, e non nel 2024, probabilmente sarebbero la seconda forza politica del Parlamento Ue. Ma più... Leggi su europa.today (Di sabato 17 settembre 2022) Se le elezioni europee si dovessero tenere domani, e non nel 2024, probabilmente sarebbero la seconda forza politica del Parlamento Ue. Ma più...

Agenzia_Italia : Gli ucraini hanno subito perdite troppo pesanti per ripetere un'avanzata così efficace, osserva l'ex comandante del… - _Nico_Piro_ : un azzardo di successo ma ora sono sbilanciati a nord-est. Dopo mesi di avanzata russa in Donbass (pur lenta) ora h… - CardelliAc : RT @TeredjVieira: @Grazian13797081 @GustavoMichele6 Esatto manca totalmente un mezzo di informazione. La rai TV pubblica fa fatica a racco… - romatoday : L'avanzata della nuova destra in Europa - TeredjVieira : @Grazian13797081 @GustavoMichele6 Esatto manca totalmente un mezzo di informazione. La rai TV pubblica fa fatica a… -