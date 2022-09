L'aumento dei prezzi sta diventando insostenibile: boom del costo della pasta (Di sabato 17 settembre 2022) Il mese di agosto si è chiuso con una raffica di rincari che, per alcuni prodotti, hanno registrato un vero e proprio record. A renderlo noto e denunciarlo è il Codacons, che ha elaborato i dati definitivi dell'Istat sull'inflazione analizzando l'impatto degli aumenti dei listini per trasporti, alimentari, ristorazione, turismo, comunicazioni, ecc. L'incremento più elevato si registra per i biglietti dei voli intercontinentali, le cui tariffe sono cresciute ad agosto del +176% su base annua. L'energia elettrica del mercato libero, invece, ha segnato un aumento mostruoso del +135,9%, mentre fortissime tensioni si registrano nel comparto alimentare, dove ad esempio l'olio di semi è rincarato del 62,2% rispetto ad agosto del 2021, il burro del 33,5% e la pasta del 25,8%. Solo per il cibo - analizza il Codacons - una famiglia di 4 persone si ... Leggi su iltempo (Di sabato 17 settembre 2022) Il mese di agosto si è chiuso con una raffica di rincari che, per alcuni prodotti, hanno registrato un vero e proprio record. A renderlo noto e denunciarlo è il Codacons, che ha elaborato i dati definitivi dell'Istat sull'inflazione analizzando l'impatto degli aumenti dei listini per trasporti, alimentari, ristorazione, turismo, comunicazioni, ecc. L'incremento più elevato si registra per i biglietti dei voli intercontinentali, le cui tariffe sono cresciute ad agosto del +176% su base annua. L'energia elettrica del mercato libero, invece, ha segnato unmostruoso del +135,9%, mentre fortissime tensioni si registrano nel comparto alimentare, dove ad esempio l'olio di semi è rincarato del 62,2% rispetto ad agosto del 2021, il burro del 33,5% e ladel 25,8%. Solo per il cibo - analizza il Codacons - una famiglia di 4 persone si ...

Agenzia_Ansa : L'Oktoberfest di Monaco di Baviera è stato inaugurato oggi, dopo essere stato cancellato per due anni di fila a cau… - istsupsan : #covid19 ??Nell’ultima settimana la percentuale di reinfezioni sul totale dei casi segnalati risulta in lieve aument… - sole24ore : ?? #Stipendi pubblici, addio al tetto dei 240mila euro per i vertici dei ministeri e delle forze armate. ?? Aumento g… - Sissijj14 : RT @giampaolo_baio: ?? non mi vaccino e mi costringi a pagarmi le eventuali cure mediche : OK ?? TU finanzi la guerra al fianco dei nazisti… - salomone_l : RT @tempoweb: Aumenti dei #prezzi da record ad agosto: oltre a #elettricità e voli ecco il salasso sulla #pasta #cibo #economia #17settembr… -