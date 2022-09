L’amica della Ferragni, Veronica Ferraro, non si contiene | Come una “Bond girl” (Di sabato 17 settembre 2022) Incontenibile Veronica Ferraro. La fashion blogger, grande amica di Chiara Ferragni, è una vera e propria “Bond girl”. Veronica Ferraro (Instagram)Il nome Veronica Ferraro non è nuovo alle orecchie del web. Spesso viene associato a quello di Chiara Ferragni. Le due sono infatti strette amiche spesso si fanno immortalare insieme. La loro amicizia risale ai tempi dell’università e, nonostante il passare degli anni, non si sono perse. Tra vacanze e ed eventi, passano davvero tantissimo tempo l’una in compagnia del altra. Nata a Milano nel 1987, Veronica è una fashion blogger. Proprio su consiglio delL’amica, ai tempi ha aperto un blog di moda dal nome “The Fashion Fruit” che, con il ... Leggi su newstv (Di sabato 17 settembre 2022) Incontenibile. La fashion blogger, grande amica di Chiara, è una vera e propria “”.(Instagram)Il nomenon è nuovo alle orecchie del web. Spesso viene associato a quello di Chiara. Le due sono infatti strette amiche spesso si fanno immortalare insieme. La loro amicizia risale ai tempi dell’università e, nonostante il passare degli anni, non si sono perse. Tra vacanze e ed eventi, passano davvero tantissimo tempo l’una in compagnia del altra. Nata a Milano nel 1987,è una fashion blogger. Proprio su consiglio del, ai tempi ha aperto un blog di moda dal nome “The Fashion Fruit” che, con il ...

_cionass : Sull'orlo della lacrimuccia perché sto ripensando alla ciambella con la nutella che mi ha fatto trovare amica dell'… - DifPersonale : Alla vista della vittima, l'aggressore gli ha ringhiato in faccia se fosse stato lui a importunare la sua amica. C… - microba_96 : @BeFearless_0 Si io non sono riuscita a prendere niente. Ero tipo 125k per Wembley, 40k per Vienna, 17k per l'Itali… - Angelmays65 : RT @matteosalvinimi: Solidarietà all’amica Giorgia, vittima di ignobili minacce firmate Br. In questa campagna elettorale il clima è pessim… -