L’agghiacciante guerra di Putin vista dai soldati russi Scrive D’Anna

(Di sabato 17 settembre 2022) Totale disorganizzazione e demoralizzazione delle truppe: queste le cause principali della ritirata a valanga dell’armata russa sul fronte di Kharkiv e Izyum. Che idi Mosca non sentano affatto l’invasione dell’Ucraina come la loro, unadi popolo, lo provano le numerose lettere scritte a mano dai militari, pronte per essere spedite ai familiari, ma anche quelle ricevute da casa e dagli amici. Lettere che abbandonate nel caos provocato dalla controffensiva ucraina sono state trovate assieme a vari documenti e all’intero archivio militare di un reparto di stanza a Izyum. ”È un inferno”. “Sto sperimentando l’esaurimento fisico e morale”. “Ho chiesto di essere congedato per il peggioramento della mia salute e la mancata assistenza medica”. Lo scrivono iai genitori. E ...