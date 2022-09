La strada dell'Italia passa dalla Ue - Politica - quotidiano.net (Di sabato 17 settembre 2022) Al di là dei toni da comizio tipici della campagna elettorale, è evidente che il rapporto con Bruxelles sarà fondamentale per qualsiasi ... Leggi su quotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Al di là dei toni da comizio tipicia campagna elettorale, è evidente che il rapporto con Bruxelles sarà fondamentale per qualsiasi ...

cerberoTO : RT @JohannesBuckler: 2 aprile 1985 - Sulla strada provinciale che attraversa Pizzolungo (TP), posizionata sul ciglio della strada c'è una G… - g_cominato : Su #botox ci sono 40 rapper ma @THEREALGUE anche in questo album ha spiccato su tutti. E' pazzesco come ogni suo fe… - stiamoumani : @FItaliasulserio La strada garantista è quella del non sapere nulla? Nel tenersi dei cialtroni all’interno delle is… - chiamatemibobo : RT @My_Salute: Una foto del presidente russo Vladimir Putin è stata rimossa dalla strada all'aeroporto ZVARTNOTS di Yerevan prima dell'arri… - LaPanceraRosa : Quando, nonostante gli acciacchi dell'età, senti la musica e ti vien voglia di ballare anche per strada. -