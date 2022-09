La Roma perde Karsdorp: lesione al menisco interno sinistro (Di sabato 17 settembre 2022) Brutte notizie in casa Roma. Rick Karsdorp si è lesionato il menisco. Un’altra tegola per José Mourinho. La Roma ha annunciato l’infortunio con un comunicato sui social. L’As Roma comunica che Rick Karsdorp, sottoposto a esami strumentali in seguito a un trauma distorsivo riportato durante la partita di Europa League contro l’HJK, ha subito una lesione al menisco interno del ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni il calciatore sarà sottoposto a intervento chirurgico presso la Klinik Gut di St Moritz diretta dal dott. Georg Ahibaumer. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 17 settembre 2022) Brutte notizie in casa. Ricksi è lesionato il. Un’altra tegola per José Mourinho. Laha annunciato l’infortunio con un comunicato sui social. L’Ascomunica che Rick, sottoposto a esami strumentali in seguito a un trauma distorsivo riportato durante la partita di Europa League contro l’HJK, ha subito unaaldel ginocchio. Nei prossimi giorni il calciatore sarà sottoposto a intervento chirurgico presso la Klinik Gut di St Moritz diretta dal dott. Georg Ahibaumer. L'articolo ilNapolista.

_Carabinieri_ : #9settembre 1943: per contrastare l’ingresso delle truppe tedesche in città, viene chiamato il Battaglione Allievi… - VivInterNews : RT @internewsit: Roma, Mourinho perde un titolare: intervento a breve! Con l'Inter assente - - internewsit : Roma, Mourinho perde un titolare: intervento a breve! Con l'Inter assente - - napolista : La Roma perde Karsdorp: lesione al menisco interno sinistro Nei prossimi giorni sarà sottoposto ad intervento a St… - asromaliveit1 : Nuovo infortunio in casa #Roma. A poche ore dalla sfida con l'#Atalanta, Josè #Mourinho perde per un infortunio al… -