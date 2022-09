La pessima estate delle centrali idroelettriche (Di sabato 17 settembre 2022) Il calo della produzione di energia dovuto alla siccità è stato significativo e ha avuto conseguenze notevoli sulle politiche energetiche Leggi su ilpost (Di sabato 17 settembre 2022) Il calo della produzione di energia dovuto alla siccità è stato significativo e ha avuto conseguenze notevoli sulle politiche energetiche

gemin_steven98 : RT @ilpost: La pessima estate delle centrali idroelettriche - ilpost : La pessima estate delle centrali idroelettriche - Namorunderwater : ..ha ottenuto questa estate la squadra che voleva ma persistono due problemi esiziali: la condizione atletica, pess… - AndreaGravina8 : Non capisco come Inter e Juve potevano iniziare la stagione in una condizione cosi pessima. Cos'hanno fatto Inzaghi… - AnnaFelappi : RT @ferrarisergio4: @AnnaFelappi Estate pessima 200 giorni senz'acqua da me....e i fiori hanno pianto...ora spero...volino giorni felici e… -