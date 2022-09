La perizia sulla tragedia del Mottarone | Il 68% della fune era già danneggiata  

Leggi su agi

(Di sabato 17 settembre 2022) AGI - Lafunivia si sarebbe potuta evitare eseguendo a norma di legge i dovuti controlli e manutenzioni. È questa, in estrema sintesi la conclusione dei periti contenuta nelle centinaia di paginedeposita per fare luce sul tragico schiantofunivia delavvenuta il 23 maggio del 2021. Come scrivono i periti nelle conclusioni "una corretta attuazione dei controlli stessi avrebbe consentito di rilevare i segnali del degrado, ovvero la presenza di anche un solo filo rotto o segni di corrosione, e quindi di sostituire la testa fusa, cosi' come previsto da norme". "Al fine di ridurre al minimo i rischi di precipitazionecabina - scrive il collegio presieduto dal professor De Luca dell'università di Napoli - la prescrizione ...