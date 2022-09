La perizia sulla strage del Mottarone è da brividi | fune già rotta e azioni inaccettabili

Leggi su iltempo

(Di sabato 17 settembre 2022) Emergono nuovi dettagli sul terribile incidente della funivia del, che ha provocato una. «Latraente dell'impianto si è spezzata a causa del degrado dellastessa verificatosi in corrispondenza dell'innesto dellanella testa fusa, punto più delicato della», si legge nel documento dei periti tecnici depositato ieri alla cancelleria del Gip di Verbania. «La causa della precipitazione della cabina n. 3 della funivia - aggiungono - è stata l'inserimento di esclusori di funzionamento al sistema frenante di emergenza previsto da norma e presente nella cabina n. 3. Tali esclusori hanno impedito, in occasione della rottura dellatraente, che il sistema frenante di emergenza si attivasse andando bloccare in sicurezza la cabina ...