La 'nuova' curva Nord torna ai tifosi L'inaugurazione è il 16 ottobre - Cronaca - lanazione.it (Di sabato 17 settembre 2022) La riapertura era prevista a inizio mese ma serve più tempo per ultimare tutti i lavori al 'Curi'. Intanto lunedì prende il via la tanto attesa campagna abbonamenti: si parte con la fase di ... Leggi su lanazione (Di sabato 17 settembre 2022) La riapertura era prevista a inizio mese ma serve più tempo per ultimare tutti i lavori al 'Curi'. Intanto lunedì prende il via la tanto attesa campagna abbonamenti: si parte con la fase di ...

dusanx1897 : RT @monica_aielleiu: Portaci dove vuoi, siamo una curva in festa, come un abbraccio noi, e ancora non ci basta, ogni pagina nuova sai, sarà… - monica_aielleiu : Portaci dove vuoi, siamo una curva in festa, come un abbraccio noi, e ancora non ci basta, ogni pagina nuova sai, s… - NuovaScintilla : 13/9/22.Tra settembre e ottobre iniziano i lavori per la nuova #illuminazione:ulteriore passo di ammodernamento del… - Menesinim : @lorvel72 @Ruffino_Lorenzo La curva o sale o scende, non sta mai orizzontale. Ora siamo in una fase calante che seg… - davideinno85 : RT @NonCliente: Domani sera, nuova umilazione a casa nostra! Con i salernitani che faranno tutto quello che vogliono nell settore ospiti. V… -