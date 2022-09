La Nato molla l'Ucraina? Il terrore di Putin diventa realtà (Di sabato 17 settembre 2022) La Nato è pronta a sostenere l'Ucraina contro l'invasione russa «fino a quando servirà. L'inverno sta arrivando, ma il nostro sostegno rimarrà fermo». A parlare senza usare troppi giri di parole è l'ammiraglio Rob Bauer, presidente del comitato militare Nato, che si è riunito a Tallinn. «Le munizioni, l'equipaggiamento e l'addestramento fornito dagli alleati e altre nazioni stanno facendo la differenza sul campo di battaglia», le dichiarazioni di Bauer. L'ammiraglio ha voluto anche sottolineare come gli ucraini, «con i loro successi sul terreno e online, abbiano cambiato in maniera fondamentale la guerra moderna. Gli ucraini sono stati molto creativi nell'utilizzare le armi fornite loro, le hanno usate in modi che normalmente noi non usiamo». Il comitato militare della Nato riunisce i capi di stato maggiore ... Leggi su iltempo (Di sabato 17 settembre 2022) Laè pronta a sostenere l'contro l'invasione russa «fino a quando servirà. L'inverno sta arrivando, ma il nostro sostegno rimarrà fermo». A parlare senza usare troppi giri di parole è l'ammiraglio Rob Bauer, presidente del comitato militare, che si è riunito a Tallinn. «Le munizioni, l'equipaggiamento e l'addestramento fornito dagli alleati e altre nazioni stanno facendo la differenza sul campo di battaglia», le dichiarazioni di Bauer. L'ammiraglio ha voluto anche sottolineare come gli ucraini, «con i loro successi sul terreno e online, abbiano cambiato in maniera fondamentale la guerra moderna. Gli ucraini sono stati molto creativi nell'utilizzare le armi fornite loro, le hanno usate in modi che normalmente noi non usiamo». Il comitato militare dellariunisce i capi di stato maggiore ...

