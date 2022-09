La minaccia atomica in Ucraina, il Cremlino a Biden: «Legga la nostra dottrina». In quali casi Mosca ricorre alle «armi nucleari tattiche» (Di sabato 17 settembre 2022) «Legga la dottrina, è tutto scritto lì», si limita a dire il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall’agenzia russa Ria Novosti, rispondendo al presidente americano Joe Biden, che aveva avvertito la Russia sul possibile uso di armi nucleari in Ucraina. «Non farlo – aveva detto Biden a Vladimir Putin durante l’intervista a 60 minutes -. Se lo facessi il volto della guerra cambierebbe». Ad agosto, il vice capo della delegazione russa Andrey Blousov alle Nazioni Unite aveva bollato come «infondate» le accuse secondo cui la Russia stia minacciando l’uso di armamenti nucleari in Ucraina proprio perché, date le linee guida della dottrina, tale operazione è ... Leggi su open.online (Di sabato 17 settembre 2022) «la, è tutto scritto lì», si limita a dire il portavoce del, Dmitry Peskov, citato dall’agenzia russa Ria Novosti, rispondendo al presidente americano Joe, che aveva avvertito la Russia sul possibile uso diin. «Non farlo – aveva dettoa Vladimir Putin durante l’intervista a 60 minutes -. Se lo facessi il volto della guerra cambierebbe». Ad agosto, il vice capo della delegazione russa Andrey BlousovNazioni Unite aveva bollato come «infondate» le accuse secondo cui la Russia stiando l’uso di armamentiinproprio perché, date le linee guida della, tale operazione è ...

