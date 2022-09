La Liga: LIVE Maiorca-Almeria 0-0, poi tocca a Barcellona e Valencia (Di sabato 17 settembre 2022) Il sabato di Liga si apre con Maiorca-Almeria, alle 14. Alle 16.15 tocca poi al Barcellona di Xavi, secondo in classifica (dietro al Real),... Leggi su calciomercato (Di sabato 17 settembre 2022) Il sabato disi apre con, alle 14. Alle 16.15poi aldi Xavi, secondo in classifica (dietro al Real),...

sportli26181512 : La Liga LIVE: apre Maiorca-Almeria alle 14, poi Barcellona e Valencia: Il sabato di Liga si apre con Maiorca-Almeri… - SSportNetwork : #SaturdayFever! La 'Febbre del Sabato' di @SSportNetwork! #SerieA #SerieB #PremierLeague #Liga #Bundesliga #Ligue1… - sportli26181512 : La Liga LIVE: alle 21 c'è Valladolid-Cadice: La Liga torna in campo con la sesta giornata: apre la sfida del venerd… - Raiya23834182 : Indonesian Liga 1?? WATCH?? Persib vs Barito Putera LIVE STREAM LINK?? - winmax31075917 : Persis Solo ?? vs Bali United FC ?? 0 - 0 ?? Vidio Stream ? Link 1 : -