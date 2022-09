La Germania prende il controllo delle raffinerie russe. E l’Italia con Priolo? (Di sabato 17 settembre 2022) La Germania prenderà il controllo delle attività tedesche di Rosneft, il colosso petrolifero russo che con i suoi impianti rappresenta circa il 12% della capacità di raffinazione d... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di sabato 17 settembre 2022) Larà ilattività tedesche di Rosneft, il colosso petrolifero russo che con i suoi impianti rappresenta circa il 12% della capacità di raffinazione d... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

clubfmphilly : RT @euronewsit: Assicurare l’approvvigionamento energetico nazionale: con questa motivazione Berlino ha deciso per il controllo delle raffi… - nonrispondere : RT @Giacinto_Bruno: Guerra energetica: la Germania prende il controllo della russa Rosneft - brollof : Ci conviene di più stare con l’Ungheria (come fanno quei finti patrioti di @GiorgiaMeloni e @matteosalvinimi) o con… - Aniello08883636 : @LiaQuartapelle Voi vi siete calate le braghe davanti alla Francia e la Germania..loro si stanno arricchendo e comp… - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @sportli26181512: Eurobasket, super Schröder non basta alla Germania: vince la Spagna degli Hernangomez: La Spagna rimonta 10 lunghezze… -