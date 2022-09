La forza della natura | le colpe dell' uomo dietro l' alluvione nelle Marche

(Di sabato 17 settembre 2022) Dieci morti e tre dispersi tra cui un bambino è il bilancio provvisorio del nubifragio che ha colpito ieri le. In 6 ore sono caduti 420 millimetri di pioggia, lo stesso quantitativo che solitamente sarebbe caduto in 6 mesi. Un evento violentissimo che secondo il parere degli esperti è una diretta conseguenzacrisi climatica che ha causato uno stravolgimento dei fenomeni atmosferici. Caldo torrido, siccità, inondazioni, scioglimento dei ghiacciai e alluvioni sono sempre più frequenti e purtroppo non sono prevedibili basti pensare a quello che è accaduto sulla Marmolada a luglio, dove morirono 11 persone per il crollo di un ghiacciaio dovuto all’alta temperatura. Condizioni climatiche che continueranno a peggiorareprossime settimane e dove ci saranno altri eventi di questo tipo perché il calore ...

