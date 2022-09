La “Formica Atomica” incanta il mondo della ginnastica: primato storico per l'italiana (Di sabato 17 settembre 2022) Sofia Raffaeli entra nella storia. La numero uno al mondo della ginnastica ritmica oggi si è laureata campionessa mondiale nell'all around, la gara che premia la ginnasta più completa nei quattro attrezzi di questo sport che a livello olimpico, ancora l'unico, è rimasto esclusivamente femminile. «Dedico questo oro nell'all around e i tre conquistati dei giorni scorsi alle Marche, la mia terra e a tutte le famiglie che stanno soffrendo, ma anche a tutta Italia» la dolce dedica di Raffaeli. Raffaeli è entrata nella storia sia dello sport italiano che della ginnastica mondiale. Infatti, è la prima azzurra a vincere un oro iridato individuale: nella capitale bulgara la 18enne di Chiaravalle ne ha vinti tre nei singoli attrezzi (palla, cerchio e nastro) e quello nel completo, oltre al bronzo alle clavette. ... Leggi su iltempo (Di sabato 17 settembre 2022) Sofia Raffaeli entra nella storia. La numero uno alritmica oggi si è laureata campionessa mondiale nell'all around, la gara che premia la ginnasta più completa nei quattro attrezzi di questo sport che a livello olimpico, ancora l'unico, è rimasto esclusivamente femminile. «Dedico questo oro nell'all around e i tre conquistati dei giorni scorsi alle Marche, la mia terra e a tutte le famiglie che stanno soffrendo, ma anche a tutta Italia» la dolce dedica di Raffaeli. Raffaeli è entrata nella storia sia dello sport italiano chemondiale. Infatti, è la prima azzurra a vincere un oro iridato individuale: nella capitale bulgara la 18enne di Chiaravalle ne ha vinti tre nei singoli attrezzi (palla, cerchio e nastro) e quello nel completo, oltre al bronzo alle clavette. ...

