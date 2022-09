La conferenza stampa di Impegno Civico a Milano va deserta, Tabacci sbadiglia e se ne va (Di sabato 17 settembre 2022) La presentazione dei candidati di Impegno Civico a Milano con i dimaiani e Tabacci potrebbe passare alla storia come uno degli appuntamenti politici più disertati di questa campagna elettorale. Ieri pomeriggio, complice lo sciopero dei trasporti, nella lussuoso Bianca Maria Palace erano i classici quattro gatti. Rappresentanti istituzionali tanti: tutti candidati sotto il simbolo dell’ape degli ex M5s. A Milano non c’era il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, reduce dal volo napoletano in stile Dirty Dancing. C’era il suo viceministro, Manlio Di Stefano, un paio di senatrici, un deputato (tutti transfughi grillini) oltre al padrone di casa, Bruno Tabacci. E proprio l’ex democristiano ha palesato la maggiore insofferenza per una conferenza stampa di ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 17 settembre 2022) La presentazione dei candidati dicon i dimaiani epotrebbe passare alla storia come uno degli appuntamenti politici più disertati di questa campagna elettorale. Ieri pomeriggio, complice lo sciopero dei trasporti, nella lussuoso Bianca Maria Palace erano i classici quattro gatti. Rappresentanti istituzionali tanti: tutti candidati sotto il simbolo dell’ape degli ex M5s. Anon c’era il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, reduce dal volo napoletano in stile Dirty Dancing. C’era il suo viceministro, Manlio Di Stefano, un paio di senatrici, un deputato (tutti transfughi grillini) oltre al padrone di casa, Bruno. E proprio l’ex democristiano ha palesato la maggiore insofferenza per unadi ...

