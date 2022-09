La capsule di Mugler per Wolford | il nuovo Etro e tutte le news moda della settimana

GlobeStylesMag : Mugler x Wolford Skinwear: la nuova capsule collection e la campagna con Lara Stone -

MF Fashion

... sicura e glamour, è quella di Sandra Choi , direttore creativo di Jimmy Choo che ha collaborato con la casa francese diper un'esclusivacollection di scarpe co - disegnate con lo ...Alcuni pezzi della nuovaincludono capi realizzati con cotone di origine certificata o ... La ex signora West ha indossato Thierry, un dress in latex opaco color argento Kris Jenner e il ... Jimmy Choo e Mugler insieme per una capsule collection - MFFashion.com La donna bionica di Wolford e Mugler La collaborazione tra Wolford e Mugler affonda le sue radici negli anni ’80, ai tempi di Manfred Thierry Mugler, quando i due brand collaborarono al lancio di un’e ...Wolford is adding Mugler to its list of collaborators, which includes fashion-forward names like Amina Muaddi and GCDS. The duo has joined forces to launch a 12-piece "skinwear" capsule, featuring ...