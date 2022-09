La California lancia la sfida pro - aborto ai repubblicani. Scattano divieti in Indiana e West Virginia

StigmabaseE : [ITAL] Il piano di Francesco con le comunità Lgbt e latinos per salvare la chiesa Usa - Domani: Nella California, s… - FreshPlaza_it : La California Table Grape Commission lancia un programma di promozione -

La Corte Suprema abolisce il diritto federale e laribatte lanciando una campagna pro - aborto. A quasi tre mesi di ...Nella, stato liberal per eccellenza, con il cardinale Robert McElroy papa Francescoun forte segnale contro il cattolicesimo conservatore, con l'intenzione di arrestare il calo dei ...Il governatore democratico Gavin Newsom lancia una campagna rivolta alle donne che abitano in 7 Stati a guida repubblicana nei quali vigono regole restrittive sull'interruzione di gravidanza ...Nella California, stato liberal per eccellenza, con il cardinale Robert McElroy papa Francesco lancia un forte segnale contro il cattolicesimo conservatore, con l’intenzione di arrestare il calo dei c ...