La bomba d'acqua e il mancato allarme: cosa è successo nelle Marche (Di sabato 17 settembre 2022) Polemica per il mancato allarme maltempo nelle Marche dove era stata prevista la possibilità di forti temporali ma non quello che in realtà è successo: in 7 ore è caduta la quantità di pioggia che di solito si registra in 4 mesi Leggi su ilgiornale (Di sabato 17 settembre 2022) Polemica per ilmaltempodove era stata prevista la possibilità di forti temporali ma non quello che in realtà è: in 7 ore è caduta la quantità di pioggia che di solito si registra in 4 mesi

Agenzia_Ansa : Bomba d'acqua nelle Marche, sei morti e tre dispersi. Soccorritori al lavoro per tutta la notte, le ricerche non ha… - repubblica : Bomba d'acqua nelle Marche, e' strage: sei morti e tre dispersi, tra cui una mamma con il suo bambino - Adnkronos : Bomba d’acqua nelle Marche, esondato il fiume Misa: 6 morti e 3 dispersi. #maltempo #alluvione - _robyb_ : @pbecchi Certo, una bomba d'acqua con una quantità di pioggia di sei mesi, ma concentrata in due ore: 'non ha nient… - marsea150 : RT @romafaschifo: Alla prossima bomba d'acqua, veniteci a dire che è colpa del cambiamento climatico. Via del fosso della magliana, foto di… -