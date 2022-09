Koke: “Vinicius? Se balla al derby è un casino” (Di sabato 17 settembre 2022) Alla vigilia del derby di Madrid, i riflettori sono tutti puntati su Vinicius. Le esultanze dell’attaccante del Real Madrid sono un caso mediatico, anche per via di alcune frasi razziste di un commentatore televisivo in Spagna. C’è chi lo critica per una mancanza di rispetto nei confronti degli avversari. In compenso Ancelotti lo ha difeso pubblicamente: “Non deve cambiare il suo atteggiamento perché non fa nulla di male e rispetta sempre gli avversari”. E alla vigilia della stracittadina, c’è chi invita il brasiliano ad evitare balletti in caso di gol. Come Koke: “Vinicius in gol nel derby? Se esultasse ballando sarebbe un casino: è normale così”, ha detto. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 17 settembre 2022) Alla vigilia deldi Madrid, i riflettori sono tutti puntati su. Le esultanze dell’attaccante del Real Madrid sono un caso mediatico, anche per via di alcune frasi razziste di un commentatore televisivo in Spagna. C’è chi lo critica per una mancanza di rispetto nei confronti degli avversari. In compenso Ancelotti lo ha difeso pubblicamente: “Non deve cambiare il suo atteggiamento perché non fa nulla di male e rispetta sempre gli avversari”. E alla vigilia della stracittadina, c’è chi invita il brasiliano ad evitare balletti in caso di gol. Come: “in gol nel? Se esultassendo sarebbe un: è normale così”, ha detto. SportFace.

