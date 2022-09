Keita Balde: sospeso per 90 giorni dal Tribunale Nazionale Antidoping (Di sabato 17 settembre 2022) Keita Balde è stato sospeso dal Tribunale Nazionale Antidoping per 90 giorni, a causa della violazione del protocollo di un test Antidoping, in occasione della gara Udinese-Cagliari 5-1 del 3 aprile 2022. Il test è risultato negativo ma il giocatore non ha rispettato il protocollo. Secondo il codice disciplinare, la sospensione è automaticamente accettata dalla FIFA e deve essere automaticamente riconosciuta da tutte le confederazioni e associazioni. Il giocatore potrà riprendere gli allenamenti non prima di tre settimane dalla scadenza del periodo di sospensione. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 17 settembre 2022)è statodalper 90, a causa della violazione del protocollo di un test, in occasione della gara Udinese-Cagliari 5-1 del 3 aprile 2022. Il test è risultato negativo ma il giocatore non ha rispettato il protocollo. Secondo il codice disciplinare, la sospensione è automaticamente accettata dalla FIFA e deve essere automaticamente riconosciuta da tutte le confederazioni e associazioni. Il giocatore potrà riprendere gli allenamenti non prima di tre settimane dalla scadenza del periodo di sospensione. SportFace.

DiMarzio : #SpartakMosca | Test negativo ma protocollo violato: #KeitaBalde fermato per 90 giorni - JMC1899 : RT @DiMarzio: #SpartakMosca | Test negativo ma protocollo violato: #KeitaBalde fermato per 90 giorni - marcullo02 : RT @DiMarzio: #SpartakMosca | Test negativo ma protocollo violato: #KeitaBalde fermato per 90 giorni - sportface2016 : #KeitaBalde: sospeso per 90 giorni dal Tribunale Nazionale #Antidoping - DiMarzio : #SpartakMosca | Test negativo ma protocollo violato: #KeitaBalde fermato per 90 giorni -

Calciomercato Cagliari: colpo Falco dalla Stella Rossa Sul fronte cessioni, altre due ufficialità: l'attaccante Keita Balde lascia l'Italia grazie ad una clausola del suo contratto che lo avrebbe liberato in caso di retrocessione, dopo aver trovato un ... Cagliari, UFFICIALE: Keita Balde allo Spartak Mosca Commenta per primo Nuova avventura per l'attaccante senegalese Keita Balde: lo Spartak Mosca ha annunciato sul proprio sito ufficiale l'acquisto a titolo definitivo dal Cagliari del giocatore, che ha firmato un contratto fino al 2025. numero-diez.com Il Tribunale Antidoping ferma Keita Balde: violazione del protocollo del test Stop di 90 giorni per Keita Balde, fermato dal Tribunale Nazionale Antidoping: test negativo ma problemi con il protocollo ... Tutti pazzi per Keita: c'è anche l'Inter L'Inter si iscrive alla corsa per Keita Balde: i nerazzurri sfidano il Milan e la Juventus per l'attaccante, in scadenza nel 2018 con la Lazio. Sul fronte cessioni, altre due ufficialità: l'attaccantelascia l'Italia grazie ad una clausola del suo contratto che lo avrebbe liberato in caso di retrocessione, dopo aver trovato un ...Commenta per primo Nuova avventura per l'attaccante senegalese: lo Spartak Mosca ha annunciato sul proprio sito ufficiale l'acquisto a titolo definitivo dal Cagliari del giocatore, che ha firmato un contratto fino al 2025. Keita Balde sospeso dall'antidoping: cos'è successo Stop di 90 giorni per Keita Balde, fermato dal Tribunale Nazionale Antidoping: test negativo ma problemi con il protocollo ...L'Inter si iscrive alla corsa per Keita Balde: i nerazzurri sfidano il Milan e la Juventus per l'attaccante, in scadenza nel 2018 con la Lazio.