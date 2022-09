Keita Balde sospeso dal tribunale Antidoping fino al 5 dicembre: il motivo (Di sabato 17 settembre 2022) Un fulmine a ciel sereno. Era in procinto di iniziare una nuova avventura con la maglia dello Spartak Mosca, che subito gli sono state spezzate le gambe. Adesso, per poter tornare a calcare un campo di calcio, dovrà aspettare 90 giorni. Keita Balde, ex giocatore di Lazio ed Inter tra le altre, è stato sospeso dal tribunale Antidoping Italiano fino al 5 dicembre, per la violazione delle procedure riguardanti il Test Antidoping. L’accaduto risale alla partita Udinese-Cagliari, dello scorso 3 aprile, con il senegalese che figurava nella rosa dei cagliaritani. A rendere nota la notizia della sua sospensione, è stata la P&P Sport Management S.A.M., azienda che si occupa proprio dell’attaccante classe 1995. Keita ... Leggi su rompipallone (Di sabato 17 settembre 2022) Un fulmine a ciel sereno. Era in procinto di iniziare una nuova avventura con la maglia dello Spartak Mosca, che subito gli sono state spezzate le gambe. Adesso, per poter tornare a calcare un campo di calcio, dovrà aspettare 90 giorni., ex giocatore di Lazio ed Inter tra le altre, è statodalItalianoal 5, per la violazione delle procedure riguardanti il Test. L’accaduto risale alla partita Udinese-Cagliari, dello scorso 3 aprile, con il senegalese che figurava nella rosa dei cagliaritani. A rendere nota la notizia della sua sospensione, è stata la P&P Sport Management S.A.M., azienda che si occupa proprio dell’attaccante classe 1995....

DiMarzio : #SpartakMosca | Test negativo ma protocollo violato: #KeitaBalde fermato per 90 giorni - RadioRossonera : Ore da incubo per #KeitaBalde! Sospensione immediata?? - RomeLukaku90 : RT @NicoSchira: #Keita Baldé sospeso dal Tribunale Nazionale Antidoping fino al 5 dicembre per violazione di procedura. La punta non ha ris… - Alex_Piace : RT @LeBombeDiVlad: ? #KeitaBaldé fermato dal Tribunale Nazionale Antidoping: ecco perché ?? #LBDV #LeBombeDiVlad #News - LeBombeDiVlad : ? #KeitaBaldé fermato dal Tribunale Nazionale Antidoping: ecco perché ?? #LBDV #LeBombeDiVlad #News -