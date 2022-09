Juventus Allegri, aria d’esonero? La società pensa questo (Di sabato 17 settembre 2022) Allegri e il possibile esonero? La Juventus ha le idee chiare e per il momento va avanti con il tecnico che deve svoltare Allegri e il possibile esonero? La Juventus ha le idee chiare e per il momento va avanti con il tecnico che deve svoltare. Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il tecnico non è in discussione anche se è valutato come il responsabile dell’avvio negativo dei bianconeri. La società si aspetta un cambio di rotta per tornare a lottare per i vertici. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 settembre 2022)e il possibile esonero? Laha le idee chiare e per il momento va avanti con il tecnico che deve svoltaree il possibile esonero? Laha le idee chiare e per il momento va avanti con il tecnico che deve svoltare. Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il tecnico non è in discussione anche se è valutato come il responsabile dell’avvio negativo dei bianconeri. Lasi aspetta un cambio di rotta per tornare a lottare per i vertici. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Gazzetta_it : Juve senza identità né gioco: ecco perché #Allegri va esonerato - Gazzetta_it : Il peggior avvio di Allegri in Europa: ottavi a rischio dopo il 10 su 10 - tancredipalmeri : Inutile che gli juventini si dolgano per l’addio di Dybala. Tanto con questo Allegri non avrebbe mai reso così. M… - jmeanspassionn : @peppe_roncino Ma anche io sono per un esonero di Allegri, però tifare contro la Juventus mi sembra un po’ esagerat… - Nathan_Gr_ : RT @D_Minuti: Con tutto il rispetto che provo per Massimiliano 'Maximum Overdrive' Allegri, questa sua chiacchierata (?) con Sconcerti è un… -