Juve, Allegri e rischio esonero: “Discorso divertente” (Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) – “Sentivo la mancanza di questi discorsi sull’esonero: come c’è un mezzo risultato, Allegri è in discussione, e questo è divertente. Sono fiducioso su quello che stiamo facendo e su quello che sarà. Con la società parliamo tutti i giorni. Io devo sempre spiegazioni alla società. Dobbiamo rimanere sereni perché possiamo solo migliorare”. Lo ha detto il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri nella conferenza alla vigilia della trasferta a Monza. “Io sono il responsabile. Non sto qua a sindacare perché io sono pratico. Ho mai avuto tutti i giocatori a disposizione? No. La squadra sta facendo bene? Si nelle condizioni in cui siamo. Sono fiducioso su quello che stiamo facendo e su quello che sarà. Poi è normale che i risultati giudicheranno il mio lavoro e quello dello staff”, ha ... Leggi su funweek (Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) – “Sentivo la mancanza di questi discorsi sull’: come c’è un mezzo risultato,è in discussione, e questo è. Sono fiducioso su quello che stiamo facendo e su quello che sarà. Con la società parliamo tutti i giorni. Io devo sempre spiegazioni alla società. Dobbiamo rimanere sereni perché possiamo solo migliorare”. Lo ha detto il tecnico dellantus Massimilianonella conferenza alla vigilia della trasferta a Monza. “Io sono il responsabile. Non sto qua a sindacare perché io sono pratico. Ho mai avuto tutti i giocatori a disposizione? No. La squadra sta facendo bene? Si nelle condizioni in cui siamo. Sono fiducioso su quello che stiamo facendo e su quello che sarà. Poi è normale che i risultati giudicheranno il mio lavoro e quello dello staff”, ha ...

