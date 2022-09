Judo | Europei Junior 2022 | Daniele Accogli d’oro nei -100 kg | l’Italia conclude con sette medaglie a Praga

(Di sabato 17 settembre 2022) E’ calato il sipario su questa edizione deglididi scena a(Repubblica Ceca). Sul tatami ceco il programma ha previsto la disputa degli incontri delle ultime cinque categorie: -90 kg, -100 kg e +100 kg maschili; -78 e +78 kg femminili. In quest’ultima giornata sono stati cinque gli atleti azzurri protagonisti: Gabriele Sammartino, Emilio Tindaro Bongiorno (90),, Jean Carletti (100), Asya Tavano (+78). Ebbene, sono arrivate altre trein casa Italia, per un totale dipodi. Un bilancio decisamente lusinghiero per il Bel Paese. A regalare un sorriso a 36 denti ci hanno pensatoe Carletti nei -100 kg maschili. In una categoria dove tradizionalmente...

OA_Sport : #JUDO Risultati significativi arrivano nell'ultima giornata degli Eurojunior a Praga per gli azzurrini - Quot_Molise : Judo, il molisano Centracchio argento agli Europei Under 21 | - JudoTalk : RT @FijlkamOfficial: Luigi-Bright-Vincenzo-Sara: poker di medaglie azzurre agli Europei U21 - ematr_86 : Valerio ACCOGLI eliminato, sicuramente c'è match-fixing nel suo incontro -66kg, a domani con gli Europei Jr di Judo -

Il judoka isernino Luigi Centracchio (nella categoria 73 kg) ha ottenuto ieri una prestigiosa medaglia d'argento ai CampionatiUnder 21 in corso di svolgimento a Praga. "E' andata abbastanza bene - ha detto Luigi Centracchio - la giornata si è conclusa con qualche acciacco qua e là, però sono felice per essere ...L'ultima medaglia per l'Italia è arrivata nei - 81 kg uomini dove Bright Maddaloni Nosa ha conquistato l'argento. Un grande percorso per il judoka italiano, capace di sconfiggere l'austriaco Bernd ...ISERNIA - Luigi Centracchio (nella categoria 73 kg) argento agli Europei Under 21 in corso di svolgimento a Praga.Il judoka isernino Luigi Centracchio (nella categoria 73 kg) ha ottenuto ieri una prestigiosa medaglia d’argento ai Campionati Europei Under 21 in corso di svolgimento a Praga. “E’ andata abbastanza b ...