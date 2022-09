Jacobs oggi si sposa, ma una ferita si riapre: la dolorosa confessione (Di sabato 17 settembre 2022) Marcell Jacobs oggi convolerà a nozze con la sua Nicole a Gardone Riviera. Ci sarà una festa alla quale parteciperanno tutte le persone care all’oro olimpico dei 100 metri. Ad essere precisi “quasi tutti”: mancherà infatti una figura molto importante per l’atleta. Stiamo parlando del suo papà. Nonostante il velocista di Desenzano abbia tentato il tutto per tutto non è riuscito a riallacciare i rapporti col padre americano che lo aveva abbandonato da piccolo. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Marcell Jacobs si metterà in gioco a Ballando con le stelle: “Parteciperò ma…” Lamont Jacobs, ex militare del Texas, non ci sarà. Non ha nemmeno risposto all’invito fattogli recapitare dal figlio: “Non è venuto, mi ha bidonato. Stavolta non l’ho nemmeno sentito. Per fortuna che già da domenica scorsa ... Leggi su tvzap (Di sabato 17 settembre 2022) Marcellconvolerà a nozze con la sua Nicole a Gardone Riviera. Ci sarà una festa alla quale parteciperanno tutte le persone care all’oro olimpico dei 100 metri. Ad essere precisi “quasi tutti”: mancherà infatti una figura molto importante per l’atleta. Stiamo parlando del suo papà. Nonostante il velocista di Desenzano abbia tentato il tutto per tutto non è riuscito a riallacciare i rapporti col padre americano che lo aveva abbandonato da piccolo. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Marcellsi metterà in gioco a Ballando con le stelle: “Parteciperò ma…” Lamont, ex militare del Texas, non ci sarà. Non ha nemmeno risposto all’invito fattogli recapitare dal figlio: “Non è venuto, mi ha bidonato. Stavolta non l’ho nemmeno sentito. Per fortuna che già da domenica scorsa ...

