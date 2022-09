Italia: le convocazioni per le gare di Nations League (Di sabato 17 settembre 2022) A partire dalla prossima settimana la Serie A e gli altri campionati nazionali, si fermeranno per dare spazio alle partite di Nations League. Nella giornata di ieri il CT Roberto Mancini ha diramato le convocazioni per l’Italia. Gli azzurri saranno impegnati il 23 settembre a San Siro contro l’Inghilterra, per poi alla Puskas Arena di Budapest il 26 per affrontare l’Ungheria. Fino ad ora nel torneo l’Italia ha racimolato 5 punti vincendo solo di misura contro gli ungheresi, ma subendo una pesante disfatta nell’ultimo match giocato in Germania. Gli uomini di Mancini, reduci dal 5-2 dello scorso giugno, sono chiamati ad una pronta reazione per ridare entusiasmo ad un ambiente ancora scosso dalla non qualificazione ai Mondiali in Qatar. Le convocazioni dell’Italia: ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 17 settembre 2022) A partire dalla prossima settimana la Serie A e gli altri campionati nazionali, si fermeranno per dare spazio alle partite di. Nella giornata di ieri il CT Roberto Mancini ha diramato leper l’. Gli azzurri saranno impegnati il 23 settembre a San Siro contro l’Inghilterra, per poi alla Puskas Arena di Budapest il 26 per affrontare l’Ungheria. Fino ad ora nel torneo l’ha racimolato 5 punti vincendo solo di misura contro gli ungheresi, ma subendo una pesante disfatta nell’ultimo match giocato in Germania. Gli uomini di Mancini, reduci dal 5-2 dello scorso giugno, sono chiamati ad una pronta reazione per ridare entusiasmo ad un ambiente ancora scosso dalla non qualificazione ai Mondiali in Qatar. Ledell’: ...

