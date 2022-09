Italia-Argentina, Coppa Davis: azzurri ok, fase finale conquistata (Di sabato 17 settembre 2022) Missione compiuta con un turno d’anticipo per la Nazionale Italiana di tennis. I ragazzi scelti e selezionati da capitan Filippo Volandri sono riusciti ad imporsi anche in Italia-Argentina, match valevole per il secondo turno della Coppa Davis. Un’altra affermazione, dopo quella netta (3-0 il finale) contro la Croazia, che ha spalancato le porte della fase finale della competizione alla racchetta azzurra. Sudamericani in grande difficoltà nelle sfide singolo, con Matteo Berrettini e Jannik Sinner che hanno avuto la meglio sui rispettivi avversari. Il punto della bandiera per gli argentini è giunto nel doppio dopo il ko rimediato dal duo formato da Fabio Fognini e Simone Bolelli. La sfida alla Svezia chiuderà il girone degli Italiani ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 17 settembre 2022) Missione compiuta con un turno d’anticipo per la Nazionalena di tennis. I ragazzi scelti e selezionati da capitan Filippo Volandri sono riusciti ad imporsi anche in, match valevole per il secondo turno della. Un’altra affermazione, dopo quella netta (3-0 il) contro la Croazia, che ha spalancato le porte delladella competizione alla racchetta azzurra. Sudamericani in grande difficoltà nelle sfide singolo, con Matteo Berrettini e Jannik Sinner che hanno avuto la meglio sui rispettivi avversari. Il punto della bandiera per gli argentini è giunto nel doppio dopo il ko rimediato dal duo formato da Fabio Fognini e Simone Bolelli. La sfida alla Svezia chiuderà il girone deglini ...

