Inter, Inzaghi: 'Udinese con la miglior striscia in Serie A, serve correre'. Fuori Lukaku e Calhanoglu, Brozovic c'è (Di sabato 17 settembre 2022) Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato alla vigilia dell'importante sfida di Udine contro l'Udinese di Andrea Sottil: "Bisognerà... Leggi su calciomercato (Di sabato 17 settembre 2022) Simone, tecnico dell', ha parlato alla vigilia dell'importante sfida di Udine contro l'di Andrea Sottil: "Bisognerà...

gippu1 : Per la prima volta in campionato nella gestione Simone Inzaghi, l'Inter non ha mai calciato in porta nel primo tempo #InterTorino - tancredipalmeri : Se questo primo tempo di #JuveSalernitana fosse capitato all’Inter, staremmo parlando di Simone Inzaghi da rimuover… - FBiasin : “Se ci fosse #Conte…”. -Conte non è all’#Inter perché ha legittimamente scelto di lasciare la nave. -Il suo addio… - tuttointer24 : Udinese-Inter, le probabili formazioni: rientra Beto, Inzaghi lancia De Vrij ???? #Inter #Inzaghi #SerieA #Amala - simosku : RT @MatteScm: Il discorso di Inzaghi negli spogliatoi pre Udinese-Inter : -