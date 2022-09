Infortuni Juve, lo staff atletico sotto accusa (Di sabato 17 settembre 2022) Lo staff e la preparazione della Juve sono sotto accusa: fino ad ora gli Infortuni in casa bianconero sono 13 La Gazzetta dello Sport ha messo nel mirino la preparazione e lo staff atletico della Juve. sotto accusa il grande numero di Infortuni subiti in casa bianconera in questo inizio di campionato. Sono già 13 i giocatori infortunati: si tratta di Pogba, Rabiot, Locatelli, Di Maria, De Sciglio, Arthur, Cuadrado, Szczesny, McKennie, Aké, Pellegrini, Bonucci ed Alex Sandro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 settembre 2022) Loe la preparazione dellasono: fino ad ora gliin casa bianconero sono 13 La Gazzetta dello Sport ha messo nel mirino la preparazione e lodellail grande numero disubiti in casa bianconera in questo inizio di campionato. Sono già 13 i giocatori infortunati: si tratta di Pogba, Rabiot, Locatelli, Di Maria, De Sciglio, Arthur, Cuadrado, Szczesny, McKennie, Aké, Pellegrini, Bonucci ed Alex Sandro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

