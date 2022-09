In Svezia hanno vinto gli ultranazionalisti, ma forse non riusciranno a governare (Di sabato 17 settembre 2022) Il principale partito di centrosinistra ha la maggioranza relativa ma non può governare, la coalizione di centrodestra vince ma non sa come formare il governo, la premier uscente ammette la sconfitta e saluta gli elettori. Le elezioni di domenica scorsa in Svezia hanno avuto più di un risultato, se possibile. È stato necessario conteggiare fino all’ultimo voto espresso per stabilire la composizione del Riksdag, il parlamento del Regno di Svezia: la coalizione di centrodestra ha ottenuto il 49,6% dei voti e avrà 176 seggi, 3 in più del centrosinistra, che ha il 48,9%. Nella coalizione di centrodestra ci sono quattro partiti, tra cui Democratici Svedesi, una formazione estremista, diretta discendente dei neonazisti svedesi. È stato il partito più votato della coalizione, andando leggermente oltre il 20%. Il Washington ... Leggi su linkiesta (Di sabato 17 settembre 2022) Il principale partito di centrosinistra ha la maggioranza relativa ma non può, la coalizione di centrodestra vince ma non sa come formare il governo, la premier uscente ammette la sconfitta e saluta gli elettori. Le elezioni di domenica scorsa inavuto più di un risultato, se possibile. È stato necessario conteggiare fino all’ultimo voto espresso per stabilire la composizione del Riksdag, il parlamento del Regno di: la coalizione di centrodestra ha ottenuto il 49,6% dei voti e avrà 176 seggi, 3 in più del centrosinistra, che ha il 48,9%. Nella coalizione di centrodestra ci sono quattro partiti, tra cui Democratici Svedesi, una formazione estremista, diretta discendente dei neonazisti svedesi. È stato il partito più votato della coalizione, andando leggermente oltre il 20%. Il Washington ...

