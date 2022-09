"In futuro accadrà ancora". Tragedia nelle Marche: ecco quello che ci aspetta (Di sabato 17 settembre 2022) L'acqua scorre via e lascia il dolore dei morti, dispersi, borghi devastati con voragini e danni alle strutture e alle case, automobili galleggianti come nel peggiore degli incubi. E la scienza spiega quel che è accaduto nelle Marche di nuovo ferite da un evento naturale. Una enorme massa di pioggia in poche ore, una quantità tale che normalmente cade in circa sei mesi. Ma, stando agli esperti, potrebbe accadere di nuovo. Paola Pino d'Astore, consigliera nazionale della Società italiana di Geologia Ambientale, in un colloquio con LaPresse osserva: «È stato un fenomeno atmosferico particolarmente violento al quale non si poteva essere preparati, un evento del genere non se lo aspettava nessuno. È un assaggio del futuro che purtroppo sarà, che non è possibile cambiare». Ma cos' è successo di preciso? La parola chiave è ... Leggi su iltempo (Di sabato 17 settembre 2022) L'acqua scorre via e lascia il dolore dei morti, dispersi, borghi devastati con voragini e danni alle strutture e alle case, automobili galleggianti come nel peggiore degli incubi. E la scienza spiega quel che è accadutodi nuovo ferite da un evento naturale. Una enorme massa di pioggia in poche ore, una quantità tale che normalmente cade in circa sei mesi. Ma, stando agli esperti, potrebbe accadere di nuovo. Paola Pino d'Astore, consigliera nazionale della Società italiana di Geologia Ambientale, in un colloquio con LaPresse osserva: «È stato un fenomeno atmosferico particolarmente violento al quale non si poteva essere preparati, un evento del genere non se lova nessuno. È un assaggio delche purtroppo sarà, che non è possibile cambiare». Ma cos' è successo di preciso? La parola chiave è ...

