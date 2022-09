Ilary Blasi si consola con la figlia Chanel | la foto boom di like

Leggi su periodicoitaliano

(Di sabato 17 settembre 2022) L’intervista rilasciata da Francesco Totti è stata un vero e proprio fulmine a ciel sereno per, che ha deciso dirsi così tra le braccia della. Una lunga estate ricca di varie problematiche sta per giungere alla fine per, la quale lascia spazio a una nuova stagione della vita della conduttrice, sempre più vicina ad un addio alla città di Roma per ricominciare proprio a Milano. A tenere banco nel mondo del web, non a caso, troviamo unache ritraeproprio al fianco della, sempre al fianco della madre così come la piccola Isabel e il maggiore Cristian....