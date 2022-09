Ilary Blasi, l’ira degli investigatori contro Totti: «Agiremo per vie legali» (Di sabato 17 settembre 2022) L’intervista che domenica scorsa Francesco Totti ha rilasciato al Corriere della Sera ha avuto strascichi molto pesanti. Tra questi, l’ira della Federpol, ovvero l’associazione degli investigatori, più volte denigrati quando l’ex calciatore ha dichiarato che Ilary Blasi si serviva di loro che lo tampinavano. Per questo motivo Luciano Tommaso Ponzi, presidente nazionale di Federpol, ha dichiarato all’Adnkronos di essere furioso e di voler adire la vie legali. Ecco le sue parole: “A tutela della propria onorabilità, in merito ai continui e inappropriati tentativi di denigrare la reputazione della figura dell’investigatore privato che accoglie al suo interno seri professionisti, assolutamente rispettosi delle leggi (molte) e adeguatamente formati in tal senso, la ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 17 settembre 2022) L’intervista che domenica scorsa Francescoha rilasciato al Corriere della Sera ha avuto strascichi molto pesanti. Tra questi,della Federpol, ovvero l’associazione, più volte denigrati quando l’ex calciatore ha dichiarato chesi serviva di loro che lo tampinavano. Per questo motivo Luciano Tommaso Ponzi, presidente nazionale di Federpol, ha dichiarato all’Adnkronos di essere furioso e di voler adire la vie. Ecco le sue parole: “A tutela della propria onorabilità, in merito ai continui e inappropriati tentativi di denigrare la reputazione della figura dell’investigatore privato che accoglie al suo interno seri professionisti, assolutamente rispettosi delle leggi (molte) e adeguatamente formati in tal senso, la ...

