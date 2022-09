Ilary Blasi asfalta Totti | il tenerissimo bacio dopo il divorzio | lo scatto fa impazzire tutti

GiusCandela : Cristiano Iovino smentisce la relazione con Ilary Blasi. - fraversion : la risposta di Ilary Blasi all'intervista a Totti: 'Continuerò a proteggere i miei figli'. A Repubblica fonti vicin… - riotta : Totti e Ilary Blasi, per 'difendere i figli' li espongono (scoop @a_cazzullo @Corriere bravo!) a insulti, petulanze… - zazoomblog : Cristiano Iovino prende le distanze da Ilary Blasi - #Cristiano #Iovino #prende #distanze - potterhead_1000 : RT @GiusCandela: Cristiano Iovino smentisce la relazione con Ilary Blasi. -

Nuovi guai per Francesco Totti. La sua intervista al Corriere della Sera, quella in cui ha snocciolato dettagli e retroscena sulla sua separazione da, ha fatto arrabbiare davvero tutti. Non solo la conduttrice Mediaset e alcuni personaggi dello spettacolo ma anche la Federpol, la Federazione Italiana degli Istituti privati per le ..., parla Cristiano Iovino: 'Io e lei amanti Ecco la verità'. Cosa ha detto Rosanna Banfi e il doloroso ricordo: 'Non riconosco nulla di me, neanche le mani' Era il 2009 e il primo a ...Ormai non si parla d’altro: Francesco Totti e Ilary Blasi hanno deciso di allontanarsi e non senza polemiche, e sono stati posti continuamente sotto i riflettori. La vicenda tra i due si è acuita negl ...Scritto da Chiara Carnà il Le rivelazioni choc dell’avvocato di Fabrizio Corona dopo il polverone causato dalle accuse che l’ex paparazzo ha lanciato a Francesco Totti e Ilary Blasi. La crociata di Fa ...