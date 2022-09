Ilaria, 25 anni e 24 interventi: “Racconto l’accettazione della disabilità, la verità delle cose negate” (Di sabato 17 settembre 2022) Venticinque anni, 24 operazioni alla colonna vertebrale subite, oltre 300 concorsi di poesia vinti in pochi anni. Sono questi i numeri con cui Ilaria Parlanti, una giovane donna di Chiesina Uzzanese (in provincia di Pistoia), si presenta mentre ci racconta la storia della sua vita segnata da una patologia rara ma anche dall’infinita passione per la letteratura. Una passione che per anni le ha permesso di volare con la fantasia, lontano dalla sofferenze dei troppi giorni difficili che hanno segnato la sua infanzia. “Ho la sindrome di Jarcho Levin, una patologia genetica rara di cui ho avuto diagnosi certa solo poco tempo fa. Nel corso dell’infanzia e dell’adolescenza ho subito 24 interventi alla colonna vertebrale, per poter sopravvivere. I difetti del mio scheletro avrebbero dovuto ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 17 settembre 2022) Venticinque, 24 operazioni alla colonna vertebrale subite, oltre 300 concorsi di poesia vinti in pochi. Sono questi i numeri con cuiParlanti, una giovane donna di Chiesina Uzzanese (in provincia di Pistoia), si presenta mentre ci racconta la storiasua vita segnata da una patologia rara ma anche dall’infinita passione per la letteratura. Una passione che perle ha permesso di volare con la fantasia, lontano dalla sofferenze dei troppi giorni difficili che hanno segnato la sua infanzia. “Ho la sindrome di Jarcho Levin, una patologia genetica rara di cui ho avuto diagnosi certa solo poco tempo fa. Nel corso dell’infanzia e dell’adolescenza ho subito 24alla colonna vertebrale, per poter sopravvivere. I difetti del mio scheletro avrebbero dovuto ...

